BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach monatelangen Verhandlungen bahnt sich in der Europäischen Union eine Einigung über neue Vorgaben für die Entsendung von Arbeitnehmern an. Ziel ist das Prinzip gleicher Bezahlung für die gleiche Arbeit am selben Ort.

Man habe "ein gemeinsames Verständnis der Grundzüge einer möglichen Einigung" über die Entsenderichtlinie erreicht, teilten Unterhändler des Europaparlaments, der Mitgliedstaaten und der EU-Kommission in der Nacht zum Donnerstag mit. Der Grundsatz der gleichen Bezahlung sei darin enthalten. Sie kündigten für den Vormittag (10.00 Uhr) eine gemeinsame Pressekonferenz an.

Das Thema war bisher einer der großen Streitpunkte zwischen den östlichen und den westlichen Ländern in der EU. Während die neuen Mitgliedstaaten mit niedrigem Lohnniveau darauf bestehen, dass ihre Firmen zu günstigen Preisen auch in anderen EU-Ländern arbeiten können, wollen westliche Länder Lohndumping ausschließen. Vor allem der französische Präsident Emmanuel Macron machte sich für eine Reform der Entsenderichtlinie stark./vsr/DP/das

