Der DAX startete gestern etwas schwächer in den Handel. Im Laufe des Tages wurde das Minus aber immer kleiner, bis er schließlich ins Plus drehte und wieder über 12.500 Punkte anstieg. Doch die Freude hielt nicht lange an. Zum Handelsende ging es plötzlich deutlich abwärts. Der DAX ging somit 0,44 Prozent schwächer aus dem Handel. Marktidee: SAPIn dieser Woche hatte sich der der CEO von SAP, Bill McDermott, zu Wort gemeldet. Er verkündete seine ehrgeizigen Ziele den Börsenwert von SAP in den nächsten acht Jahren verdreifachen zu wollen. Aktuell befindet sich die SAP-Aktie, nach einem Allzeithoch im vergangenen November, im Korrekturmodus. Nun hat das Wertpapier aber eine Erholungsbewegung gestartet.