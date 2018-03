ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar. Die US-Notenbank dürfte angesichts der Konjunktur- und Inflationsentwicklung in diesem und im nächsten Jahr ihren Leitzins weiter deutlich anheben. Warum diese Entwicklung keinesfalls die Zinswende im Euroraum einleitet, erläutert Christoph Rieger, Leiter des Zins und Credit Research der Commerzbank, in der aktuellen Sendung.