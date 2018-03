Die KION Group AG (ISIN: DE000KGX8881) hat ihre angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2017 mit einem Rekordergebnis voll erfüllt und

mit einer fortgeschriebenen Konzernstrategie die Weichen für weiteres profitables Wachstum gestellt. Erstmals ist in den Zahlen für den Berichtszeitraum der Ende 2016 erworbene Spezialist für Automatisierung und Lieferketten-Optimierung Dematic für ein volles Geschäftsjahr enthalten. Organisch und durch die Übernahme erzielte der Konzern beim wertmäßigen Auftragseingang, Umsatz, bereinigten operativen Ergebnis, bei bereinigter EBIT-Marge und beim Konzernergebnis insgesamt neue Spitzenwerte. Die Profitabilität erreichte mit 10,0 Prozent bereinigter EBIT-Marge erstmals ein zweistelliges Niveau. Der Free Cashflow erreichte mit 378,3 Mio. EUR einen Wert am oberen Ende der angepassten Prognose.

Im laufenden Geschäftsjahr will der Konzern an den Erfolg von 2017 anknüpfen und dabei Auftragseingang, Umsatz sowie bereinigtes operatives Ergebnis weiter steigern. Vorstand und Aufsichtsrat der KION GROUP AG werden der Hauptversammlung am 9. Mai 2018 vorschlagen, eine deutlich angehobene Dividende von 0,99 EUR je Aktie auszuschütten, rund 24 Prozent mehr als im Vorjahr.

Nach einem starken Schlussquartal und trotz negativer Währungseffekte legte der konzernweite, wertmäßige Auftragseingang 2017 um 36,8 Prozent auf 7,979 Mrd. Euro zu. Treiber war hier neben der Akquisition von Dematic vor allem das Neufahrzeuggeschäft. Der Auftragsbestand der KION Group belief sich zum Jahresende auf 2,615 Mrd. Euro, das sind 9,1 Prozent mehr als zwölf Monate zuvor. Bis zum Jahresende konnten vor allem im langfristigen Projektgeschäft von Dematic noch bedeutende Aufträge gewonnen werden.

Der Umsatz legte um 37,0 Prozent auf 7,654 Mrd. Euro zu. Neben der Konsolidierung von Dematic wirkte sich hier das dynamische Wachstum des Segments Industrial Trucks & Services aus, das neben deutlich höheren Stückzahlen auch ein Plus im Servicegeschäft erzielen konnte. Das bereinigte operative Ergebnis EBIT wuchs um 42,5 Prozent auf 765,6 Mio. Euro. Die bereinigte EBIT-Marge legte von 9,6 auf 10,0 Prozent zu. Das Konzernergebnis stieg um 73,3 Prozent auf 426,4 Mio. Euro. Hierzu trug auch ein positiver steuerlicher Sondereffekt aus der Ende vorigen Jahres in den USA beschlossenen Senkung des Körperschaftssteuersatzes bei. Der Free Cashflow betrug 378,3 Mio. Euro.

Entwicklung der Segmente im Detail

Im Segment Industrial Trucks & Services (Gabelstapler, Lagertechnik und verbundene Dienstleistungen) verbesserte sich das Geschäft mit Neufahrzeugen in allen Absatzregionen deutlich. Die Bestellzahlen bei Gabelstaplern und Lagertechnik-Geräten legten um 13,0 Prozent auf rund 201.400 Einheiten zu. Trotz negativer Währungseffekte stieg der wertmäßige Auftragseingang ...

