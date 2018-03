Liebe Leser,

die Aktie von Geely Automobile ist in den vergangenen Tagen unter starker Beobachtung. Schließlich hat der Wert nun davon profitieren können, dass der Konzern nun größere Anteile am deutschen Automobilhersteller Daimler erworben hat. Dies bewerten Analysten aus der wirtschaftlichen Szene offenbar als positiv. Charttechniker sind der Auffassung, dass es in den kommenden Tagen weiter bergauf gehen könne, so die Botschaft. Konkret: Durch die Gewinne vom Mittwoch ging es um insgesamt ... (Frank Holbaum)

