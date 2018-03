Der Anlagen- und Maschinenbauer Dürr hat 2017 am Trend zur Automatisierung in der Möbelindustrie gut verdient. Der Gewinn nach Steuern stieg um gut 7 Prozent auf 201,5 Millionen Euro. Damit verdiente Dürr so viel wie nie zuvor. Die Tochter Homag ist hier besonders deutlich gewachsen. Auch der Verkaufserlöse für die Dürr-Ecoclean-Gruppe trug zu dem Gewinnsprung bei. Der Konzernumsatz legte um vier Prozent zu auf 3,7 Milliarden Euro. Dürr will seine komplette Jahresbilanz am 22. März veröffentlichen. Anleger sind. ...

