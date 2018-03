NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Ausblick des Online-Modehändlers deute auf einen weiteren Margenrückgang hin, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./ag/ck

Datum der Analyse: 01.03.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000ZAL1111

AXC0087 2018-03-01/09:27