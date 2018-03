Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Einkaufsmanagerindex legt im Februar leicht zu

Die chinesische Industrie hat im Februar erneut uneinheitliche Signale gesendet: Je nach Lesart hat sie sich etwas besser oder schwächer als im Vormonat entwickelt. Während der von der nationalen Statistikbehörde erhobene Einkaufsmanagerindex deutlich zurückging, zeigte der privat erhobene Caixin-Einkaufsmanagerindex einen leichten Anstieg der Aktivität. Der von dem Medienunternehmen Caixin und den Marktforschern von Markit erhobene Index für das verarbeitende Gewerbe schob sich im vergangenen Monat auf ein Sechsmonatshoch bei 51,6 von 51,5 Punkten im Januar.

Schweizer Wirtschaft wächst auf breiter Basis

Die schweizerische Wirtschaft hat im vierten Quartal 2017 ein solides Wachstum erzielt. Wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im dritten Quartal war das BIP um 0,7 Prozent gewachsen. Im Jahresvergleich lag das BIP im vierten Quartal um 1,9 Prozent höher. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen jährlichen Zuwachs von 1,7 Prozent erwartet.

Deutsche Wirtschaft setzt 2018 auf anziehendes Russlandgeschäft

Die deutschen Unternehmen sind nach den Krisenjahren wieder zuversichtlich für Geschäfte in Russland. Drei Viertel der Firmen erwarten im laufenden Jahr eine positive Entwicklung der russischen Wirtschaft, wie aus einer aktuellen Umfrage der Außenhandelskammer und des Ost-Ausschusses der Wirtschaft hervorgeht. Knapp die Hälfte der 140 befragten Unternehmen bewertet die eigene Lage als gut oder sehr gut. Das sind 13 Prozentpunkte mehr als vergangenes Jahr und dreimal so viele wie 2016.

Kashkari mahnt zur Geduld vor weiteren Zinserhöhungen

Nach Ansicht von Neel Kashkari, Präsident der Federal Reserve Bank of Minneapolis, kann es sich die US-Notenbank leisten geduldig zu sein, bevor sie die Zinsen weiter anhebt. Es wird weithin erwartet, dass die Fed bei ihrer Sitzung im März die Zinsen erneut anheben wird. Kashkari vertritt die Meinung, dass sich die Fed in Ermangelung klarerer Beweise für eine stärkere Inflation mit den nächsten Zinsschritten nicht beeilen muss. Kashkari ist derzeit kein stimmberechtigtes Mitglied im Offenmarktausschuss der US-Notenbank.

Hacker attackierten deutsches Regierungsnetz

Hacker haben offensichtlich erfolgreich das besonders geschützte Internetnetz deutscher Regierungsstellen attackiert. Das Bundesinnenministerium bestätigte entsprechende Medienberichte und sprach von einem "IT-Sicherheitsvorfall". Betroffen war von dem Angriff laut Süddeutscher Zeitung unter anderem das Auswärtige Amt. Zuvor hatte es Medienberichte gegeben, wonach eine russische Hackergruppe hinter dem Angriff vermutet wird. Dies bestätigte das Innenministerium allerdings nicht.

London legt neue Vorschläge für Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien vor

Im Streit über die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien in der Übergangsphase nach dem Brexit hat die britische Regierung neue Vorschläge präsentiert. Laut einem Papier sollen EU-Bürger nach dem für März 2019 geplanten Brexit bis zum Ende einer Übergangszeit nach wie zuvor das Recht haben, in Großbritannien zu leben, zu studieren und zu arbeiten. Brüssel geht von einer Transition von 21 Monaten aus, also bis Ende 2020.

US-Behörde fragt bei Deutscher Bank Informationen zu Kushner an - Kreise

Die New Yorker Bankenaufsicht soll Kreisen zufolge einige Finanzinstitute gebeten haben, ihre Geschäftsbeziehungen zu Jared Kushner, dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, offenzulegen - darunter auch die Deutsche Bank. Wie mit der Sache vertraute Personen sagten, hat das New York State Department of Financial Services die Anfragen in der vergangenen Woche versandt. Die Behörde interessiere sich zudem für die Finanzen von Kushner. Zu den Banken gehörten die Deutsche Bank und die Signature Bank.

Prozess gegen Trumps Ex-Wahlkampfleiter soll im September beginnen

Gegen Donald Trumps früheren Wahlkampfleiter Paul Manafort soll am 17. September ein Prozess wegen Geldwäsche und anderer Anschuldigungen beginnen. Eine Richterin in Washington setzte den Termin fest, nachdem der Ex-Berater des heutigen US-Präsidenten alle gegen ihn erhobenen Anschuldigungen erneut formell zurückgewiesen hatte.

Trumps Kommunikationsdirektorin Hicks tritt zurück

Die Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses, Hope Hicks, tritt zurück. Dies teilte US-Präsidentensprecherin Sarah Sanders mit, ohne Gründe für den Rücktritt zu nennen. Die 29-Jährige hatten den Posten erst im Sommer übernommen.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Kfz-Absatz Feb -4,9% gg Vorjahr

Indonesien Verbraucherpreise Feb +0,17% gg Vm (PROG: +0,21%)

Indonesien Verbraucherpreise Feb +3,18% gg Vj (PROG: +3,23%)

Indonesien Kernverbraucherpreise Feb +2,58% gg Vorjahr (Jan: +2,69%)

