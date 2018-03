Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts verlieren Diesel-Autos dramatisch an Wert. Was das für Besitzer und Händler bedeutet.

Für die Besitzer der rund 15 Millionen Diesel-Pkw in Deutschland kam das Urteil wie ein Schock. Am Dienstag entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, dass Städte und Gemeinden selbstständig Diesel-Fahrverbote verhängen können.

Die Deutsche Umwelthilfe hatte zuvor die Städte Düsseldorf und Stuttgart verklagt, die sich trotz deutlich überschrittener Grenzwerte einem Fahrverbot verweigerten.

Nun müssen sie die Maßnahmen ernsthaft prüfen. Die Richter haben in ihrem Urteil dafür geworben, die Verbote schrittweise einzuführen - mit einem vorgeschlagenen Stichtag im September 2019 für alle betroffenen Modelle.

Nur wenige Tage später kündigen einige Städte konkrete Schritte an. So will beispielsweise Hamburg schon ab April besonders betroffene Straßenabschnitte für ältere Dieselautos sperren lassen.

Die Schilder könnten "noch heute bestellt und binnen weniger Wochen aufgestellt" werden, erklärte Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Donnerstag.

Deutsche Dieselbesitzer und Autohändler beobachten die Entwicklung mit Sorge. Denn mit jeder Stadt, die ein neues Fahrverbot erlässt, verlieren viele ältere Dieselmodelle weiter an Wert.

Verglichen mit Benzinern ist es für Händler schon jetzt deutlich schwieriger, ein Dieselfahrzeug zu verkaufen. So stand ein Benziner nach Berechnungen der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) derzeit im Schnitt 89 Tage beim Händler, bevor er verkauft wird. Bei Dieselfahrzeugen waren es 102 Tage - also rund 15 Prozent mehr.

"Für Millionen Autofahrer und einige Zehntausend Kfz-Händler ist das Urteil grundsätzlich unerfreulich", erklärt Ansgar Klein, Geschäftsführender Vorstand beim Bundesverband freier Kfz-Händler (BVfK). "Allerdings sorgt es auch in vielen Punkten für Klarheit und beendet eine Phase der Verunsicherung."

Die freien Kfz-Händler betonen, dass sich der Markt für gebrauchte Diesel-Autos schon seit Bekanntwerden des Abgasskandals im September 2015 "in Wellenbewegungen" nach unten bewegt. "Insofern ist zu hoffen, dass die größten Wertverluste bereits eingetreten sind."

