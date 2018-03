Am Donnerstag bewegen sich die Ölpreise kaum vom Fleck. Zuvor belasteten die hohen US-Fördermengen und die Dollarstärke den Preis.

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Die Notierungen konnten sich nach den Verlusten der vergangenen Handelstage vorerst stabilisieren. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete am Morgen 64,67 US-Dollar. Das waren sechs Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas ...

