Moderne Roboterarme bremsen und versetzen Lasten mit mehreren Vielfachen der Erdbeschleunigung (1 g = 9,81 m/s²) in Bewegung. Auch Roboter-geführte Bildverarbeitungssysteme, wie sie bei Schweiß- und Montagerobotern und in 3D-Scanning-Anlagen zum Einsatz kommen, müssen diesen Beschleunigungen standhalten - ohne an Auflösung oder Kontrast zu verlieren. Hierbei treten Werte von bis zu 10 g auf. Zum Vergleich: Selbst bei den wildesten Achterbahnen wirken maximal 6 g auf die Passagiere. Speziell die Objektive sind den Vibrationen an der Spitze der Roboterarme ausgesetzt. Gleiches gilt auch für Kamera-Objektiv-Installationen an großen Maschinen mit rüttelnden oder rotierenden Elementen.

Crash Test Objektive

In den meisten Machine-Vision Installationen kommen industrielle Kameras und Festbrennweitenobjektive mit C-Mount zum Einsatz, die auch unter den schwierigen Bedingungen im industriellen Umfeld eine konstante Bildqualität liefern müssen. Daher hat Fujifilm einen Testaufbau zum Messen der Robustheit gegen Stöße und Vibrationen für Objektive entwickelt: Der Aufbau versetzt Objektiven erst Stöße aus sechs unterschiedlichen Richtungen senkrecht zur optischen Achse mit einer Stärke von 10 g. Anschließend setzt ein Vibrationstisch die Objektive verschiedenen ...

