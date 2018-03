München (ots) -



Kontowechsel: Kunden profitieren von kostenloser Kontoführung und Eröffnungsboni Einfacher Wechsel mit digitaler Kontoeröffnung und VideoIdent



Verbraucher profitieren weiterhin von kostenlosen Girokonten, obwohl viele Banken auf die anhaltende Niedrigzinsphase mit Gebühren reagieren.



"Insbesondere Direktbanken, die ihre Produkte ausschließlich über das Internet vertreiben und auf ein Filialnetz verzichten, bieten gebührenfreie Girokonten zu guten Konditionen", sagt Rainer Gerhard, Geschäftsführer Karten und Konten bei CHECK24. Sechs der betrachteten Banken bieten ihre kostenlosen Girokonten ohne Mindestanforderungen und verlangen darüber hinaus keine Abhebungsgebühren.*) Verbraucher erhalten zudem bei einem Kontowechsel oft Eröffnungsprämien - bis zu 170 Euro. Immer mehr Banken erleichtern den Wechsel und ermöglichen z. B. eine volldigitale Kontoeröffnung und die Legitimationsprüfung per VideoIdent.



Bei Verbraucherfragen beraten CHECK24-Experten für Karten und Konten



Bei der Wahl des passenden Girokontos sollten Kunden ihr individuelles Nutzerverhalten berücksichtigen: Für Dispokredite, Kreditkarten und Abhebungen fallen unterschiedlich hohe Gebühren an. Verbraucher, die Fragen zu einem Girokonto haben, erhalten bei den CHECK24-Experten für Karten und Konten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Mit dem CHECK24-Kontomanager behalten Kunden darüber hinaus ihre Finanzen im Blick: Sie sehen dort alle bestehenden Konten und sind immer über Kontostände und -bewegungen informiert.



Über CHECK24



