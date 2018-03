Aschheim (München) (ots) - Wirecard, einer der führenden Spezialisten für digitale Finanztechnologie, unterstützt ab sofort Mercateo Unite bei der Digitalisierung von Zahlungsprozessen. Mercateo Unite ist eine anbieterneutrale B2B-Vernetzungsplattform, auf der sich Einkäufer, Händler und Hersteller treffen, um ihre Beschaffungs- und Vertriebsprozesse zu optimieren und sich mit Geschäftspartnern zu vernetzen. Das B2B-Netzwerk ermöglicht es den Geschäftskunden, ihr Zeit- und Ressourcenmanagement effizienter zu gestalten, indem sie sich auf Mercateo Unite direkt miteinander verbinden.



Im Rahmen der Partnerschaft stellt Wirecard Mercateo Unite eine individuelle Kontenlösung zur Verfügung und wickelt die gesamten finanziellen Transaktionen taggleich ab. Somit stellt Wirecard eine digitale Schnittstelle zur Verfügung, damit Mercateo Unite die Sachstände der Zahlungsströme in Echtzeit nachvollziehen kann. Wirecards maßgeschneiderte Kontenlösung ist skalierbar, sodass beliebig viele neue Anbieter an einem Tag auf der Plattform aufgeschaltet werden können. Unternehmen, die auf unite.eu aktiv sind, profitieren dabei unabhängig von ihrem Digitalisierungsgrad von einfachen Verhandlungs- und Zahlungsprozessen, indem sie sich mit ihren Geschäftspartnern direkt auf der Plattform vernetzen. Dadurch können sie zeitaufwändige, komplexe bürokratische Prozesse und Wartezeiten vermeiden.



Dr. Sebastian Wieser, Gründer und Vorstand bei Mercateo, kommentiert: "Über unsere Vernetzungsplattform Unite bilden wir Kooperationen in Geschäftsbeziehungen digital ab. Wir freuen uns deshalb über unsere neue Zusammenarbeit mit Wirecard, die es unseren Kunden ermöglicht, auch ihre Finanztransaktionen digital zu managen und somit Einkaufs- und Vertriebsprozesse effizient zu gestalten."



Christian Reindl, Executive Vice President Sales Consumer Goods bei Wirecard, fügt hinzu: "Wir freuen uns, mit Mercateo einen weiteren innovativen Partner gewonnen zu haben und unterstützen gerne mit unseren technischen Lösungen zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie langjähriger Expertise im Bereich der Digitalisierung von Prozessen aller Vertriebskanäle."



Über Wirecard:



Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.



Über Mercateo Unite:



Unite.eu ist Europas anbieterneutrale B2B-Vernetzungsplattform aus dem Hause Mercateo. Einkäufer, Händler, Hersteller und Dienstleister nutzen diese Infrastruktur für Kooperationen und digitale Transaktionen, unabhängig von ihrem bisherigen Digitalisierungsgrad. Hersteller und Händler lösen den Kanalkonflikt im mehrstufigen B2B-Vertrieb durch neue digitale Kooperationsmodelle und entsprechen so den Erwartungen der Kunden an moderne Einkaufsprozesse und Service. Neben der Vernetzungsplattform Unite.eu, die sich neutral zwischen Anbietern und Einkäufern im B2B-Bereich positioniert, betreibt Mercateo seit dem Jahr 2000 den größten B2B-Marktplatz Europas. Im Jahr 2017 steigerte Mercateo seinen Umsatz auf 254 Mio. Euro.



