In unserem Favoritendepot haben wir Anfang Februar und Ende Januar reichlich Inliner in den volatilen Phasen beigemischt. Die Papiere auf Wirecard, Evotec und Dialog zeigen herrliches Momentum in Sachen Performance. Wir erneuern unsere Empfehlung auf die drei Titel - Alternativen zu den Papieren im Depot sind HW9VZD auf Evotec, HW8ZWY auf Wirecard und HW9AQB auf Dialog. Die Volatilität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...