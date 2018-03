Frankfurt - In Zeiten volatiler Märkte ist es oft nicht einfach, ein überzeugendes Fondskonzept zu finden, das in allen Marktphasen Renditen für den Investor erzielt, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Jürgen Dumschat, Fondsberater des Mehrwertphasen Balance UI (ISIN DE000A2ADXC6/ WKN A2ADXC), wolle mit seiner eigens entwickelten Mehrwertphasen-Strategie dieses Dilemma überwinden. Wie ihm das bisher erfolgreich gelungen sei, berichte Dumschat im Gespräch mit "ChampionsNews".

Den vollständigen Artikel lesen ...