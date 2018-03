Die weltgrößte Brauerei Anheuser-Busch InBev (ISIN: BE0974293251) wird für das Jahr 2017 eine Dividende in Höhe von 3,60 Euro ausschütten. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 91,20 Euro einer Dividendenrendite von 3,95 Prozent. Im Vorjahr wurden ebenfalls 3,60 Euro ausgeschüttet. AB InBev zahlt seine Dividenden halbjährlich aus. Die Schlussdividende in Höhe von 2,00 Euro wird am 3. Mai 2018 ausbezahlt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...