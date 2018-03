IRW-PRESS: Manganese X Energy Corp.: Manganese X erzielt weitere Fortschritte in der metallurgischen Entwicklung und gründet eine Technikabteilung

1. März 2018 - Montreal, Quebec: Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC2)(TRADEGATE:9SC2)(OTC Pink: SNCGF) (das Unternehmen oder Manganese X) hat Anfang 2017 Schritte eingeleitet, um sich grundlegende Einblicke in die mineralogische Zusammensetzung verschiedener Zonen mit Manganmineralisierung in seiner Lagerstätte Battery Hill zu verschaffen, welche die metallurgischen Analysen erleichtern sollen. Unter Einsatz der Rasterelektronenmikroskopie oder Qemscan, der Röntgendiffraktion sowie weiterer Methoden war das Unternehmen in der Lage, ein extrem detailliertes Portrait der verschiedenen Erztypen in den großen zonenartig aufgebauten Lagerstätten zu erstellen und die seit der Erstentdeckung von Manganvorkommen im Süden der kanadischen Provinz New Brunswick im Jahr 1836 gewonnenen Erkenntnisse erheblich zu erweitern.

Weiterführende Arbeiten zur Erzcharakterisierung

In den Lagerstätten befinden sich verschiedenste Manganmineralien, die von komplexen Karbonaten bis hin zu Silikaten reichen, wo in einigen Fällen der Gesamtanteil an manganhaltigen Mineralien bis zu 50 % der Erzmasse ausmacht. Angesichts dieser Erkenntnisse führte das Unternehmen eine Reihe von diagnostischen Untersuchungen unter Einsatz der Säurelaugung durch um festzustellen, ob die für gewöhnlich schwach löslichen Silikate Schwierigkeiten beim Erreichen zufriedenstellender Löslichkeitswerte bei Mangan verursachen würden.

Hohe Extraktionswerte

Die Ergebnisse der Extraktionstests, die auf zwei Forschungseinrichtungen aufgeteilt wurden, waren äußerst positiv und haben hohe Manganextraktionsraten von bis zu 96 % mit variablen Löslichkeitswerten für Eisen und Alkalimetalle geliefert, die das Unternehmen nun dahingehend nutzen kann, spezifische Erzzonen für weitere metallurgische Analysen auf Basis höherer Manganausbeuten zu geringeren Verarbeitungskosten auszuwählen. Im Gegensatz zum gewöhnlichen Pyrolusiterz ist beim Erz aus Battery Hill keine vorgelagerte Reduktionsstufe erforderlich.

Mangansulfat mit hohem Reinheitsgrad

Die metallurgischen Analysen im Jahr 2017 brachten umfassende Erkenntnisse in Bezug auf die technischen Verfahrensschritte zur Gewinnung von hochreinem Mangansulfat als Vorstufe zur Herstellung von Manganverbindungen für den Einsatz in der boomenden Lithiumionenbatteriebranche, in der Pharmaindustrie sowie anderen Geschäftsbereichen.

Zukünftige Aktivitäten

Manganese X Energy befindet sich in einer fortgeschrittenen Planungsphase für ein Metallurgieprogramm, mit dem weitere Verarbeitungsalternativen zur Veredelung dieser Erze entwickelt werden sollen. Außerdem baut das Unternehmen derzeit eine Prozesstechnikabteilung auf, deren Aufgabe es sein wird, die kostengünstigsten Verarbeitungsmethoden für die Herstellung eines marktführenden Produkts aus hochreinem Mangansulfat zu entwickeln.

Das Unternehmen bemüht sich außerdem weiterhin offensiv um den Erwerb von Vermögenswerte, um einen positiven Cashflow zu erzielen, der es Manganese X Energy ermöglichen wird, weitere Projekte zu finanzieren und die Erschließung seines Konzessionsgebiets Battery Hill fortzusetzen.

Über Manganese X Energy

Manganese X Energy hat es sich zur Aufgabe gemacht, Manganbergbauprojekte mit großem Potenzial in Nordamerika zu erwerben und auszubauen. Das Unternehmen hat die Absicht, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren sowie die Stahlindustrie mit Mehrwertstoffen zu versorgen. Außerdem ist unser Unternehmen bemüht, neue Methoden, die aus umweltfreundlichen grünen bzw. emissionsfreien Verfahren entwickelt werden, einzusetzen und Manganverbindungen zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten herzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.manganesexenergycorp.com.

