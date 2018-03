Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Ludwigsburg/Nürnberg (pta010/01.03.2018/09:30) - 28.02.2018 - Das Nürnberger IT-Beratungsunternehmen proMX GmbH, eine Tochtergesellschaft der IT Competence Group SE, gibt bekannt, dass seine eigenentwickelte Softwarelösung, proRM Fast Start, ab sofort für Microsoft Dynamics zertifiziert ist. Damit bestätigt Microsoft, dass die Lösung die höchsten Standards für von Partnern entwickelter Software erfüllt. Durch die erfolgreiche Erfüllung aller Zertifizierungsanforderungen trägt proRM Fast Start nun das Logo "Certified for Microsoft Dynamics".



Für Microsoft Dynamics zertifizierte Softwarelösungen haben eine hohe Entwicklungsqualität und ihre Kompatibilität mit dem Microsoft Produkt nachgewiesen. Weitere Voraussetzung für den Erhalt des Qualitätssiegels ist der erfolgreiche Einsatz der zertifizierten Lösung bei etablierten Microsoft Dynamics-Partner Kunden.



proRM Fast Start ist ein unentbehrliches Werkzeug für Unternehmen, die bereits Microsoft Dynamics 365 verwenden. Die Applikation ermöglicht Zeit- und Aufwendungserfassung, Genehmigungs-, Projekt- und Rechnungsmanagement. Sie ist kostengünstig, schnell implementierbar und einfach zu bedienen und stellt damit den idealen Einstieg in das Projektmanagement mit Microsoft Dynamics 365 dar. Dank vollständiger Kompatibilität ist bei Bedarf ein Upgrade auf die umfangreichere Microsoft-Lösung Dynamics 365 for Project Service Automation jederzeit möglich.



Die proMX GmbH bietet Implementierung, Schulung und Beratung rund um die Digitale Transformation für kleine, mittelständische und große Unternehmen. Die proMX GmbH ist auf Dynamics 365 for Project Service Automation und Dynamics 365 for Field Service spezialisiert. Weiter bieten die Nürnberger eigene Lösungen wie proRM Fast Start und den proMX Project Management Add-ons für Dynamics 365 for Project Service Automation an. Diese Softwarelösungen helfen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen, darunter u.a. die Staufen AG und TROX GmbH, Ihre Unternehmensprozesse zu vereinfachen und somit effektiver zu arbeiten.



"proMX verpflichtet sich seit jeher den höchsten Qualitätsstandards in der Entwicklung von Projektmanagement-Lösungen. Das Erreichen der Auszeichnung "Certified for Microsoft Dynamics" für proRM Fast Start ist ein Spiegelbild dieses Engagements", freut sich Peter Linke, Mitbegründer und Geschäftsführer der proMX GmbH.



Über Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics bietet eine Reihe von Finanz-, Kundenbeziehungs- und Supply-Chain-Management-Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, effektiver zu arbeiten. Diese integrierten, anpassungsfähigen Business-Management-Lösungen werden über ein Netzwerk von Channel-Partnern bereitgestellt, die spezialisierte Services anbieten.



Über proMX GmbH Die IT Competence Group SE hat sich im Jahr 2015 mehrheitlich an der proMX GmbH beteiligt. Die proMX GmbH ist ein renommierter Microsoft-Partner, der sich auf Dynamics 365 for Project Service Automation und Dynamics 365 for Field Service spezialisiert hat. Das Unternehmen unterstützt Kunden bei der digitalen Transformation mit Beratung, Implementation, Integration und Schulungen. Zudem entwickelt proMX eigene Dynamics-kompatible Lösungen. Die Gesellschaft wurde mehrfach für seine Geschäftserfolge und kundenorientierte Lösungen ausgezeichnet, darunter als Microsoft Dynamics Reseller of the Year Germany (2015), und Microsoft Dynamics Partner of the Year (2014). Sie wurde auch zweimal für den 'Inner Circle for Microsoft Dynamics' (2015, 2016), dem exklusivsten Kreis weltweiter Microsoft Dynamics Partner, ausgewählt.



Über IT Competence Group SE Die IT Competence Group SE ist eine wachstumsstarke IT-Dienstleistungsgruppe im deutschsprachigen Raum. Sie verbindet die Vorteile einer börsennotierten Unternehmensgruppe mit den Tugenden mittelständisch geführter Einheiten. Neben der proMX GmbH wird das operative Geschäft in der ITCG AG, Sinnwell AG und Desksite GmbH abgebildet. Mit über 200 Mitarbeitern bietet man von der Beratung bis zur Implementierung maßgeschneiderte Lösungen zu allen Fragen rund um das Thema IT-Infrastruktur und Business Solutions an. Zu den Kunden der IT Competence Group SE zählen global arbeitende Konzerne genauso wie innovative mittelständische Betriebe, die sich durch leistungsstarke IT-Systeme, intelligente Softwarelösungen und flexible Personaldienstleistungen strategische Vorteile sichern.



Kontakt: IT Competence Group SE Wolfgang Wagner, Vorstand +49 89 7167 210 44 www.itcg.de / www.promx.net / www.prorm.de



(Ende)



Aussender: IT Competence Group SE Adresse: Schloßdomäne Monrepos 6, 71634 Ludwigsburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Wolfgang Wagner Tel.: +49 7141 68883-0 E-Mail: info@it-competencegroup.de Website: www.it-competencegroup.com



ISIN(s): NL0006129074 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, m:access in München



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1519893000330



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMarch 01, 2018 03:30 ET (08:30 GMT)