Snap (WKN:A2DLMS) wird seit langem als "die" Social-Media-App für Jugendliche und junge Erwachsene gelobt. Aber jetzt befindet sich Snap in einer merkwürdigen Position, da es tatsächlich ältere Nutzer anziehen muss.



Facebook (WKN:A1JWVX) hat das gegenteilige Problem. Tatsächlich wird erwartet, dass Facebook dieses Jahr in den USA zwei Millionen Nutzer unter 25 Jahren verlieren wird, während bei Snapchat etwa 1,9 Millionen US-Nutzer unter 25 Jahren hinzukommen sollen.



Das zukünftige Wachstum von Snapchat wird jedoch in Frage gestellt, nachdem das Unternehmen vor Kurzem ein neues Design eingeführt hat, das sich speziell an ältere Nutzer richtet - sehr zum Entsetzen der Kernnutzergruppe.

Evan Spiegel, CEO von Snap, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...