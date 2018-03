KION Group stellt mit Strategie 'KION 2027' Weichen für neue Ära und weiteres profitables Wachstum

* Fokus auf Innovation, Digitalisierung, Automatisierung, effizienter Energienutzung und Leistungsfähigkeit * Fortschreibung der 2014 vorgestellten Strategie 2020 nach Kauf von Dematic und veränderter Konzernstruktur * CEO Gordon Riske: "Mit KION 2027 wollen wir unsere führende Position weiter ausbauen und Potenziale noch stärker ausschöpfen"

Frankfurt/Main, 1. März 2018 - Die KION Group hat mit der Fortschreibung ihrer vor vier Jahren vorgelegten Strategie 2020 die Weichen für weiteres profitables Wachstum im Zeitalter von Digitalisierung, Automatisierung und Industrie 4.0 gestellt. Die Strategie "KION 2027" berücksichtigt dabei die tiefgreifenden Veränderungen im Konzern der jüngsten Vergangenheit, wie insbesondere den Kauf des Spezialisten für Automatisierung und Lieferketten-Optimierung Dematic Ende 2016 oder auch die Aufstellung des Konzerns in regionalen operativen Einheiten.

Der Fokus der Strategie liegt dabei auf Innovation, Digitalisierung, Automatisierung, effizienter Energienutzung und einer besseren Leistungsfähigkeit der KION Produkte und der Prozesse im Unternehmen. Die Konzernziele sind unterdessen denen der Strategie 2020 ähnlich: oberhalb des Marktes zu wachsen, der profitabelste Anbieter der Branche zu bleiben, ungeachtet des Geschäftszyklus Gewinne zu erwirtschaften und den Anteilseignern stets eine attraktive Kapitalrendite zu bieten.

",KION 2027' baut auf den Erfolgen der Strategie 2020 auf. Durch sie haben wir profitables Wachstum bei effizientem Kapitaleinsatz und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Konjunkturschwankungen erreicht", sagte der Vorstandsvorsitzende der KION Group, Gordon Riske, bei der Vorstellung der Strategie während der Vorlage der Geschäftszahlen für 2017. "Mit ,KION 2027' wollen wir unsere führende Position weiter ausbauen und Potenziale im gesamten Konzern noch stärker ausschöpfen. Der Fokus soll noch deutlicher auf einer gemeinsamen, kundenzentrierten Innovations-, Vertriebs- und Markenstrategie liegen", fügte er hinzu.

Die Handlungsfelder im Detail

- Innovation: Die KION Group treibt Innovation im Material-Handling-Markt voran - durch ein effektives Innovations-Ökosystem sowie hochmoderne Entwicklungsprozesse und -geschwindigkeit. Dazu werden gezielt Partnerschaften mit Forschungsinstituten, Universitäten und innovativen Unternehmen genutzt, um schnell marktfähige Angebote zur Verfügung zu stellen.

- Digital: Das Unternehmen richtet sein Geschäft an einer zunehmend digitalen Welt aus und entwickelt es entsprechend weiter. Die Digitalisierung von Kundenlösungen bis hin zum komplett automatisierten Lager unter Einsatz von Robotiklösungen wird durch die Digitalisierung interner Prozesse begleitet.

- Automatisierung: Die Lösungen der KION Group ermöglichen Kunden den effektiven Einsatz von Automatisierung und unterstützen sie auf dem Weg hin zu einem "Lights-out"-Lager - also ein Lager, in dem kein Licht mehr notwendig ist, weil es vollständig automatisiert ist.

- Energie: Die KION Group will führend sein, wenn es um effiziente Energienutzung durch ihr Produkte und Lösungen geht. Ein Schwerpunkt der Strategie wird auf Entwicklung und Markteinführung neuer Energiequellen für Flurföderzeuge und verbundene Dienstleistungen wie der Energieberatung liegen.

- Leistung: Der Konzern verbessert kontinuierlich die Effizienz innerhalb des Unternehmens wie auch die Leistungen für seine Kunden. Die KION Group als strategische Management-Holding nutzt dabei weiter konsequent Synergien.

Website: kiongroup.com/medienseite

Twitter: @kion_group

Das Unternehmen

Die KION Group ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen. In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik-Lösungen den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter von Automatisierungstechnologie.

Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten. Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das Economy-Segment konzentriert. Unter ihren regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM STILL ein Marktführer in Italien. OM Voltas bedient den indischen Markt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen.

Weltweit sind mehr als 1,3 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern hat mehr als 31.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro.

