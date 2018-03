Als Verpackung für Mayonnaise und Peanut-Butter, Tomatensoßen oder geriebenen Parmesan eignen sich Weithals-PET-Behälter. Sie bringen einerseits alle klassischen Vorteile von PET, wie Bruchsicherheit oder geringes Gewicht, mit, sind aber hauptsächlich aufgrund der größeren und schweren Mündung etwas teurer in der Herstellung als normale PET-Getränkeflaschen. Umso mehr Bedeutung hat es, diese Kosten zu senken. Einen großen Schritt auf diesem Weg hat der Converter Gateway Plastics Inc. aus Mequon im Südosten des US-amerikanischen Bundesstaates Wisconsin gemacht. Das Unternehmen wurde 1970 gegründet und spezialisierte sich schnell auf das Spritzgießen für kundenspezifische Plastikverpackungen. Als Converter designt und produziert Gateway Plastics Verpackungen auf über 26.000 Quadratmetern und übernimmt die Logistik bis zum Abfüller. Die Produkte werden heute in den Bereichen Lebensmittel, Tiernahrung, Nahrungsergänzung und Chemikalien eingesetzt. Auch die Preforms für streckgeblasene PET-Flaschen stellt das Unternehmen selbst her.

Entwicklung auf Basis etablierter Technik

Auf der Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten suchte Gateway Plastics auch den Kontakt zu KHS. Diskutiert wurde über den Einsatz der in der Getränkeindustrie etablierten Streckblasmaschinen für einen Einsatz im Bereich der Weithals-Behälter. Noch vor Kurzem standen in den Produktionshallen zwei Linearmaschinen eines Wettbewerbers, die dort heute nicht mehr zu finden sind. Kyle Kopp, Engineering Manager bei Gateway Plastics, erklärt zu KHS: "Die Maschine, die wir benötigten, gab es einfach nicht. KHS hat sich aber der Herausforderung gestellt und lieferte eine Qualitätsmaschine." Seit August 2016 steht nun die erste Rotationsmaschine zum Streckblasen von Weithals-PET-Flaschen im Werk und läuft bisher ohne ungeplanten Stopp durch. Der Durchsatz von bis zu 15.000 Behältern pro ...

