Hersteller müssen Verpackungs- und Rohmaterialien sowie Produktzutaten zuverlässig verpacken, verarbeiten und an die Hersteller transportieren. Ein mit aktuellen Lebensmittel-Sicherheitsstandards konformer Transport ist dabei unabdingbar. Die zunehmende Komplexität der Lieferketten und der globale Wareneinkauf stellen für das Risikomanagement von Lebensmittelherstellern eine weitere Herausforderung dar. Genau hier setzt Chep mit seinem First-Mile-Angebot an, das speziell die Anforderungen der Ernährungsbranche an die Logistik im Wareneingang adressiert.

Kleine Ursache mit großer Wirkung

Obwohl die Mehrzahl der Lebensmittelhersteller ein umfassendes Qualitätsmanagement betreibt, sind immer mehr Produktrückrufe zu verzeichnen. Für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie steht laut Allianz Risk Barometer 2015 das Risiko eines Reputationsverlustes an erster Stelle. Denn sind verunreinigte Lebensmittel einmal in den Handel gelangt, lässt sich der Imageschaden nur schwer reparieren. Selbst bei kleineren Unternehmen belaufen sich die Kosten für Rückrufaktionen schnell auf eine halbe Million Euro. Viele Unternehmen nehmen die betroffenen Lebensmittel sogar frühzeitig vom Markt, denn eine Gefährdung der Lebensmittelsicherheit ist hochbrisant - negative Schlagzeilen sind vorprogrammiert. Der Logistikaufwand für solche Rückrufaktionen ist immens.

Weniger Risiken und garantierte Qualität

Um derartige Szenarien zu verhindern, müssen Unternehmen für eine konsequente Qualitätssicherung in ihrer Supply Chain sorgen. Produktionslinien erfordern den höchstmöglichen Sicherheits- und Hygienestandard, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...