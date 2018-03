Die Wichtigkeit einer intuitiven Handhabung berücksichtigen Entwickler in der Verpackungsindustrie häufig nicht. Das Ergebnis sind Ergonomieprobleme und infolgedessen Verbraucher, die beim nächsten Einkauf möglicherweise auf ein Konkurrenzprodukt zurückgreifen. Die bessere Alternative: "Ein sicheres und intuitives Design, das gleichzeitig neue Lösungen bietet und altersübergreifend einfach in der Handhabung ist - auf die Entwicklungslösungen von Pöppelmann Famac ist Verlass", erklärt Andrea Lazarra, Business Development, Marketing and Innovation Director für Europa beim Verpackungshersteller Pro Ampac.

Um barrierefreie Produktlösungen entwickeln und herstellen zu können, arbeiten bei Pöppelmann Produktdesigner und -entwickler Hand in Hand. Bei ihrer Arbeit richten sie sich nach essenziellen Aspekten hinsichtlich Universal Design und Usability. Außerdem überprüfen und optimieren die Experten die Produkte bereits in der Entwicklung durch alltagsnahe Tests auf ihre Benutzerfreundlichkeit. Im Fokus steht dabei immer das Ziel, flexible Konzepte zu erreichen, die die Handhabung erleichtern.

Steigender Bedarf an ergonomischen Verpackungen

Insbesondere aufgrund des demografischen Wandels steigt der Bedarf an altersgerechten Verpackungslösungen, sodass in der Produktentwicklung ein Umdenken erforderlich ist: Verpackungen dürfen kein Hindernis darstellen; stattdessen sollten sie eine unterstützende Wirkung haben und auf die Bedürfnisse des Verbrauchers ausgerichtet sein. Schließlich ist auch die Handhabung der Verpackung entscheidend für den Wiederkauf eines Produkts.

Moderne, ergonomische Verpackungslösungen wie die Pouchbooster haben in den vergangenen Jahren einen beachtlichen Marktanteil erreicht: Die Standbodenbeutel mit Einschweiß-Ausgießern haben in verschiedenen Produktbereichen mittlerweile diverse Glas- und Kartonverpackungen ...

