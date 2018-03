ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Delivery Hero mit "Outperform" und einem Kursziel von 44 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Essenslieferanten agierten im attraktivsten Teilbereich der europäischen Internetbranche, schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Favroten sind Delivery Hero bei größeren Chancen und höherem Risiko und Just Eat als ruhigere Alternative./ag/bek

Datum der Analyse: 01.03.2018

ISIN DE000A2E4K43

AXC0107 2018-03-01/10:10