Frankfurt - Heute stehen die Einkaufsmanagerindices des Verarbeitenden Gewerbes zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Helaba.In den USA seien die Vorgaben für den ISM-Index vonseiten der regionalen FED-Umfragen gemischt. Insgesamt dürfte das sehr hohe Niveau von 59,1 Punkten knapp gehalten werden, sodass eine Fortsetzung der robusten Wirtschaftsentwicklung indiziert werde. Darauf würden auch die privaten Einkommen und Konsumausgaben hinweisen, die erneut im Plus erwartet würden. Der PCE-Kerndeflator, das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank, könnte sogar steigen und mit 1,6% VJ das höchste Niveau seit April 2017 erreichen. Entsprechend dürfte der neue FED-Chef Powell bei der Anhörung vor dem US-Senat (2. Teil) seinen positiven Konjunktur- und Inflationsausblick wiederholen und Spekulationen auf einen fortgesetzten Zinserhöhungspfad stützen.

