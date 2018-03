Luxemburg - Der DKB Nordamerika Fonds (ISIN LU0117117829/ WKN 541953, ANL) ist ein Regionenfonds, der sich durch eine breite und indexnahe Streuung in Aktienwerte nordamerikanischer Unternehmen auszeichnet, so die Experten von BayernInvest Luxembourg S.A.Nach dem starken Aktienjahr 2017 seien die US-Aktienmärkte mit hoher Aufwärtsdynamik auch ins neue Jahr gestartet. Impulse hätten die US-Aktien neben den noch unterstützenden geldpolitischen Rahmenbedingungen weiter von der globalen Konjunkturentwicklung und den Unternehmensgewinnen erhalten. So seien die Anfang Januar veröffentlichten vorlaufenden Dezember-Konjunkturindikatoren weltweit günstig ausgefallen. Dem US-Aktienmarkt würden die im Zuge der Steuerreform aufwärts gerichteten Gewinnerwartungen für US-Unternehmen und der schwache Dollar derzeit besonders zugute kommen.

