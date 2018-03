Die heimische Industrie steuert für 2017 auf ein Rekordjahr zu. Die Umsätze des Produzierenden Bereichs stiegen in den ersten elf Monaten 2017 um 7,4 Prozent auf 252,9 Mrd. Euro, wie die Statistik Austria am Donnerstag mitteilte. Am Bau war das Produktionsplus mit 4,1 Prozent geringer als in der Sachgüterproduktion ...

