Östlich von Damaskus wollen Rebellengruppen Al-Kaida-nahe Kämpfer vertreiben. Die syrische Regierung verhindert dies, um weiter angreifen zu können.

Mehr als 20.000 Kämpfer sollen sich in Ost-Ghuta verschanzt haben. Die meisten von ihnen sind vor Ort aufgewachsen. Sie kennen das Gelände daher besser als der Feind. Zudem haben sie ein Netz aus Tunneln gegraben, das ihnen Schutz bietet und eine sichere Fortbewegung erlaubt. Vor allem aber sind sie bis an die Zähne bewaffnet. Entsprechend könnte sich die Offensive der syrischen Regierungstruppen in die Länge ziehen - trotz der Hilfe aus Moskau und Teheran.

Seit die Regierung die Region wieder massiv aus der Luft bombardiert, haben auch die Rebellen jede Zurückhaltung abgelegt. Nahezu täglich schießen sie Raketen und Granaten in Richtung Damaskus ab. Doch anders als im Süden der Hauptstadt, wo ein kleineres Gebiet noch von der Terrormiliz IS kontrolliert wird, gehört in Ost-Ghuta nur eine Minderheit einer extremistischen Fraktion an.

In einem Brief an UN-Generalsekretär António Guterres erklärten die drei größten Rebellen-Gruppen aus Ost-Ghuta am Montag, sie hätten die wenigen hundert Kämpfer mit Verbindung zum Terrornetzwerk Al-Kaida aufgefordert, das Gebiet innerhalb von 15 Tagen zu verlassen. Präsident Baschar Assad und seine Verbündeten nutzen die Präsenz der Extremisten als Rechtfertigung für ihre brutale Offensive. Deren Abzug wird nach Angaben der Rebellen aber gerade durch Assad verhindert. Ein Sprecher der "Armee des Islams" kündigte nun an, die Al-Kaida-Kämpfer würden notfalls mit Gewalt aus Ost-Ghuta vertrieben oder zur Niederlegung ihrer Waffen gezwungen.

Die "Armee des Islams" zählt zu den wichtigsten Widerstandsorganisationen in Syrien. Ihre Anhänger ...

