Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag mit tieferen Notierungen eröffnet. Damit startet die Börse schwächer in den neu angelaufenen Monat März, nachdem der Leitindex SMI zuvor den Februar mit einem Minus von 4,6% tiefrot abgeschlossen hatte. Unverändert bereitet die Aussicht auf steigende Zinsen den Anlegern Sorge. Dies hatte am Vorabend die Wall Street bis zum Handelsende zunehmend unter Druck gesetzt. Hierzulande büssen Adecco nach Zahlen markant an Wert ein.

Angesichts steigender Zinsen machten sich Investoren verstärkt Gedanken über die angemessene Bewertung von Aktien, heisst es im Handel. So hält sich etwa die Rendite zehnjähriger US-Anleihen seit Wochen hartnäckig knapp unter drei Prozent und bei den Aktien werden weiter Gewinne realisiert. Auf der politischen Bühne beschäftigt die Anleger das Seilziehen um eine Lösung zum Brexit, während in Italien die anstehenden Parlamentswahlen für Unsicherheit sorgen. In den USA hat zudem mit Kommunikationschefin Hope Hicks eine wichtige Mitarbeiterin der Trump-Administration das Weisse Haus verlassen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,44% tiefer bei 8'866,78 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsst 0,66% auf 1'459,56 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,43% auf 10'214,77 Stellen ein. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 28 im Minus und zwei im Plus. Die Volatilität nimmt derweil gemessen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...