Berlin - Am 5. März 2018 startet der nächste Gründer-Batch von Microsoft ScaleUp, vormals Microsoft Accelerator, in Berlin mit zehn Later-Stage-Startups aus Europa und den USA. Die jungen Unternehmen bieten technologische Innovationen von Logistik bis hin zu Fintech und Datenanalyse an. Im Rahmen des viermonatigen Programms entwickeln sie mit Hilfe erfahrener Coaches ihre Wachstumsstrategie weiter.

Microsoft stellt für die nächsten beiden Jahre weltweit 500 Millionen US-Dollar zur Verfügung, um Gründer bei ihrer Expansion zu unterstützen - durch Co-Selling und Zugang zum internationalen Vertriebs- und Partnernetzwerk von Microsoft sowie zur Cloud-Plattform Azure.

Ausgewählt von einer Jury aus Microsoft Executives und Venture Capitalists (VCs), starten die folgenden zehn internationalen Tech-Startups in die Batch-Week vom 5. bis 9. März 2018 in den Räumlichkeiten von Microsoft Berlin:

1plusX (Zürich, Schweiz) - eine Plattform für Datenmanagement und Marktanalyse, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz in Echtzeit Vorhersagen über den Markt treffen kann. Coureon Logistics (Berlin, Deutschland) - eine Plattform für digitale Logistik, die die Flotten von Drittanbietern in einer Lieferkette zusammenbringt als wären sie eine Einheit. Damit werden individuelle Logistik-Lösungen selbst für kleine Projekte möglich. Jelastic (Palo Alto, USA) - der cloudbasierte Service fasst komplexe und mächtige Systeme mit einer simplen und effizienten Benutzeroberfläche zusammen und automatisiert sie. Die Möglichkeiten von Software und Containers as a Service werden ressourceneffizient zur Verfügung gestellt. Nextail (Madrid, Spanien) - durch KI-Technologie erlaubt die Plattform effektives Lager- und Inventarmanagement, indem sie intelligente und personalisierte Empfehlungen zur Bewegung, Anschaffung und Umverteilung von Ware erstellt. Opinary (Berlin, Deutschland) - die Content-Technologie fördert Interaktion und Engagegment, indem sie Debatten visualiert, übersichtlich darstellt und es Nutzern ermöglicht, ihre Meinung einfach zu teilen. PhraseApp (Hamburg, Deutschland) - eine Software, die bei der Lokalisierung und Übersetzung von Software viele Aufgaben automatisiert. Dadurch werden Prozesse beschleunigt und die Arbeit von Entwicklern, Projektmanagern und Übersetzern vereinfacht. SMACC (Berlin, Deutschland) - eine KI-gestützte Software, die die Aufgaben einer Finanzabteilung effektiv und intelligent automatisieren kann. Durch die Auswertung von Natursprache können Rechnungen in unterschiedlichen Formaten ausgelesen, Kalkulationen in Echtzeit durchgeführt ...

