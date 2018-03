01.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Strabag (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Grenzwerte des gesundheitsschädlichen Feinstaubs werden in europäischen Großstädten regelmäßig überschritten. City-Maut, Tempo-Limits oder Diesel-Fahrverbote - wie jetzt in Deutschland - sollen Abhilfe schaffen. Die Strabag -Tochter Züblin forscht derzeit an einer alternativen Lösung: Moos-Paneele sollen den Feinstaub "schlucken".Moose haben eine große Blattoberfläche, an der sie Feinstaub binden und verstoffwechseln und sind...

Den vollständigen Artikel lesen ...