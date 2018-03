01.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Statistik Austria (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) In der Berichtsperiode Jänner bis November 2017 erwirtschafteten die 34.995 Betriebe (+0,7%) der österreichischen Bauunternehmen im Vergleich zur Vorjahresperiode einen abgesetzten Produktionswert von 41,8 Mrd. Euro. Das entspricht einem nominellen Plus von 4,1% im Vergleich zur Vorjahresperiode. Betrachtet man den arbeitstägig bereinigten Produktionswert, ergibt sich ein Plus von 4,3% gegenüber Jänner bis November 2016. Positive Impulse gingen dabei vor allem von der Hochbausparte "Wohnungs- und Siedlungsbau" (+8,2%) sowie den Tiefbausparten...

Den vollständigen Artikel lesen ...