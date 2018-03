Nach der Vorlage von Jahreszahlen der CA Immo am Mittwochabend sind die Analysten der Baader Bank bei ihrer Kaufempfehlung "Buy" geblieben. Auch das Kursziel für die Aktie wurde bei 28,00 Euro unverändert belassen.

Die Analystin Christine Reitsamer zeigte sich optimistisch, nachdem die Fusion mit der Immofinanz vorerst nicht zustande kommt. Sie bewerte eine eigenständige CA Immo als sehr attraktive Investmentstory. Die Unsicherheiten rund um den Zusammenschluss mit der Immofinanz seien laut Einschätzungen der Expertin eine Belastung für den Aktienkurs der CA Immo gewesen.

Weiters äußert sich Reitsamer positiv zu den gestern vorgelegten Zahlen der CA Immo. So lag das operative Ergebnis aus dem Vermietungsgeschäft (FFO) sowie der Ausblick für das FFO etwas über den Erwartungen, heißt es in der Studie.

Beim operativen Gewinn (FFO) je Aktie erwarten die Baader-Analysten 1,09 Euro für 2017, sowie 1,17 Euro für das Folgejahr. Die Prognosen für den Gewinn je Aktie lauten auf 2,26 Euro (2017) bzw. 1,75 Euro (2018). Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,73 Euro für 2017, sowie 0,80 Euro für 2018.

Am Donnerstag im Frühhandel notierten die CA Immo-Titel an der Wiener Börse mit plus 5,30 Prozent bei 25,42 Euro.

