DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Technologie- und Rüstungskonzern Rheinmetall hat dank eines Rekordergebnisses in der Automobilsparte im vergangenen Geschäftsjahr sein operatives Ergebnis deutlich gesteigert. Bereinigt um Sonderfaktoren stieg das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 13 Prozent auf 400 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag anhand vorläufiger Zahlen in Düsseldorf mitteilte.

Inklusive Restrukturierungskosten sowie Erträgen aus einem Immobilienverkauf betrug das Ebit 385 Millionen Euro. Die operative Marge stieg auf 6,8 Prozent von 6,3 Prozent im Vorjahr. Rheinmetall selbst hatte ein Ziel von leicht über 6,5 Prozent ausgegeben. Die Aktie verlor am Vormittag leicht um 0,4 Prozent. Händler stuften mit Blick auf die Jahreszahlen den Umsatz im Schlussquartal als unter den Erwartungen ein.

Den Löwenanteil zum Ergebnis trug das Geschäft mit der Automobilindustrie bei, das bereinigt von 223 auf 249 Millionen Euro zulegte. Das ist ein Rekordwert. Die Rüstungssparte verbesserte ihr Ergebnis überproportional um 18 Prozent auf 174 Millionen Euro.

Der Umsatz des Konzerns erhöhte sich 2017 um 5 Prozent auf knapp 5,9 Milliarden Euro. Treiber war das Geschäft für die Automobilindustrie, das um 8 Prozent zulegte, während die Rüstungssparte um 3 Prozent wuchs.

Das Schlussquartal des Rüstungsbereichs wurde nach Unternehmensangaben von ausstehenden Exportentscheidungen der Bundesregierung wegen der verzögerten Regierungsbildung ebenso negativ beeinflusst wie von Projektverschiebungen in das neue Jahr. Zahlen nannte Rheinmetall nicht.

Unterdessen machte Rheinmetall in einem Prestigeprojekt einen Rückzieher: Ursprünglich hatte der Konzern zusammen mit dem österreichischen Hersteller Steyr Mannlicher ein Sturmgewehr bauen wollen, um damit die Bundeswehr neu auszustatten. Doch bei der Ausschreibung des Bundesverteidigungsministeriums ist die Firma nicht mehr dabei. "Wir haben aus betriebswirtschaftlichen Gründen entschieden, kein Angebot abzugeben", sagte ein Firmensprecher. Zuvor war bereits Sig Sauer ausgestiegen. Damit ist vermutlich nur noch Heckler & Koch im Rennen - die schwäbische Firma stellte bereits das derzeit noch genutzte Bundeswehr-Gewehr G36 her.

Die endgültigen Zahlen sowie den Ausblick will Rheinmetall am 15. März veröffentlichen./nas/DP/fba

