Die Naturstrom AG baut ihr bislang größtes PV-Mieterstromprojekt im Rahmen eines neuen Stadtquartiers auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs in Tübingen. Auf der rund 10 Hektar großen Fläche entstehen rund 570 Wohnungen und 40 Büros. In den Höfen 1 und 6 werden 156 Mietwohnungen einen Mix aus Sonnenstrom vom Hausdach und Ökostrom von Naturstrom beziehen. Das Gelände ist am Rande der Tübinger ...

