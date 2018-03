BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft erwartet 2018 trotz der Sanktionen wegen der Ukraine-Krise einen deutlichen Aufschwung des Russland-Geschäfts. In einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage unter 141 in Russland engagierten Unternehmen prognostizierten mehr als drei Viertel eine positive Entwicklung der russischen Wirtschaft. Knapp zwei Drittel beurteilten die Entwicklung des Geschäftsklimas seit Anfang 2017 positiv.

Zu den größten Störfaktoren zählen die Unternehmen in der Umfrage des Ost-Aussschusses der Deutschen Wirtschaft und der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer die Bürokratie, die schwache Konjunktur, die Inflation und die 2014 im Zuge der Ukraine-Krise beschlossenen EU- und US-Sanktionen gegen Russland. Mehr als drei Viertel der befragten Unternehmen gaben an, in irgendeiner Weise von den Strafmaßnahmen betroffen zu sein. 94 Prozent sprachen sich für eine sofortige oder schrittweise Aufhebung der Sanktionen aus.

"Sowohl Russland als auch der Westen sind gefordert, sich endlich auf gesichtswahrende Lösungen für beide Seiten zu einigen", sagte der Ost-Ausschuss-Vorsitzende Wolfgang Büchele./mfi/DP/das

