FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wachstum in der Industrie der Eurozone hat sich im Februar zum zweiten Mal in Folge abgeschwächt. Dennoch befindet sich der Sektor in einer der besten Wachstumsphasen seit 18 Jahren. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) gab auf 58,6 Punkte nach, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 58,5 Zählern ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet.

Im Januar hatte der Index bei 59,6 Punkten gelegen. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum. "Der bisherige Durchschnittswert für das erste Quartal 2018 ist der zweithöchste seit Frühjahr 2000 und fällt nur geringfügig niedriger aus als im rekordverdächtigen Schlussquartal 2017", kommentierte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson.

March 01, 2018

