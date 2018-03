Spannende Entscheidung erst im letzten Durchgang



Amstetten/Winklan (ots) - Bei den 12. Weltmeisterschaften der Damen und Herren stehen nun die frisch gekürten Weltmeister im Weitenwettbewerb Mannschaft fest. Auf der Gernot Lechner Stocksporthalle in Winklarn, übrigens der längsten Stocksporthalle der Welt mit einer Länge von 143 m - davon 130 m überdacht, nahmen neben den Topfavoriten Deutschland, Italien und Österreich folgende Nationen teil: Australien, Weißrussland, Slowenien und Schweiz.



Bis zum letzten Spiel war die Anspannung bei Spielern und Fans gleichermaßen hoch. Denn erst im letzten Durchgang konnten sich die Titelverteidiger Österreich knapp mit einem Vorsprung von nur 2,77 m gegen Deutschland durchsetzen. Mit insgesamt 340,8 m war die Freude bei Bernhard Patschg, Philipp Baumgartner, Markus Weichinger und Markus Bischof riesengroß. Die deutsche Mannschaft mit Markus Schätzl, Peter Rottmoser, Thomas Kohlmann und Daniel Ulreich gab sich fair mit insgesamt 338,03 m geschlagen. Platz 3 mit insgesamt 284,79 m sicherte sich die italienische Mannschaft mit Thomas Pichler, Werner Bozner, Norbert Lang und Markus Kofler.



Die besten 12 Spieler haben sich nun für die Einzelwertung am 2. März 2018 qualifiziert. Die längste Weite und die höchste Geschwindigkeit erreichte Markus Schätzl / D mit 119,54 m bei 65,01 km/h. Das Finale startet um 19.00 Uhr in Winklarn, die anschließende Siegerehrung wird voraussichtlich um 20.30 Uhr beginnen.



Sämtliche Detailergebnisse gibt's online unter [www.icestock2018.at] (http://www.icestock2018.at).



Eisstock WM 2018 - Weitenwettbewerb Einzel Finale Beginn der Finalspiele um 19:00 h, geplante Siegerehrung um ca. 20:30 h Datum: 2.3.2018, 19:00 - 21:00 Uhr Ort: Gernot Lechner Stocksporthalle Sportplatzstraße 21-23, 3300 Winklarn Url: http://www.icestock2018.at



