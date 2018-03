Zürich - Die Credit Suisse hat in einer heute veröffentlichten Studie nach 2017 zum zweiten Mal über 300 Schweizer KMUs zu ihren Konjunktur- und Wechselkurserwartungen sowie ihrem Umgang mit Währungsrisiken befragt. Für 2018 erwarten die befragten Unternehmen weniger Währungsturbulenzen als im Vorjahr und gehen davon aus, dass die vergangene Abschwächung des Schweizer Frankens zum Euro nachhaltig ist. Derweil gibt rund ein Drittel der Umfrageteilnehmer an, sich nicht gegen Devisenkursschwankungen abzusichern und somit die Währungsrisiken auf ihre eigenen Bücher zu nehmen. Die Mehrheit davon hat eine Absicherungsstrategie bisher schlicht nicht in Erwägung gezogen. In den detaillierten Erfahrungsberichten betonen die interviewten KMU-Vertreter die Bedeutung einer klar definierten Fremdwährungsstrategie. Diese führe zu Planungssicherheit und erlaube es den Unternehmen, sich auf ihr Kerngeschäft zu fokussieren.

Die Erwartungen der über 300 befragten KMUs bezüglich der künftigen Wechselkurse fallen deutlich einheitlicher aus als noch 2017, als wichtige politische Entscheidungen in Europa den Zusammenhalt der Europäischen Union auf die Probe stellten. Die Abschwächung des Schweizer Frankens zum Euro im letzten Jahr erachten sie zwar als nachhaltig, aber nur wenige KMU gehen davon aus, dass ...

