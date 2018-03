FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Sorge um die künftigen Gewinne des Online-Händlers Zalando hat am Donnerstag den Aktienkurs stark belastet. Die im MDax enthaltenen Papier sackten um 4,5 Prozent ab. Der Ausblick des stark auf Wachstum fokussierten Unternehmens sei "enttäuschend", urteilte Georgina Johanan von JPMorgan.

So rechne Zalando in diesem Jahr mit einem operativen Gewinn von 220 bis 270 Millionen Euro. Der Mittelwert in dieser Spannbreite liege um 8 Prozent unter der gegenwärtigen Konsensprognose. Auch überträfen die prognostizierten Kapitalausgaben mit etwa 350 Millionen Euro ihre Annahme um rund 100 Millionen Euro.

Im Herbst vergangenen Jahres hatte Zalando die Anleger schon einmal mit schwachen Gewinnen verschreckt. Die Papiere sackten in drei Handelstagen um fast 6 Prozent ab. Investitionen zum Ausbau des Geschäfts hatten im dritten Quartal unerwartet deutlich auf das Ergebnis gedrückt.

Anschließend hatte der Kurs aber wieder Fahrt aufgenommen und im Januar bei knapp 50 Euro den höchsten Stand seiner dreieinhalbjährigen Börsenhistorie erreicht.

Die "Story" zwischen starkem Wachstum einerseits und damit nicht Schritt haltenden Gewinnen andererseits gehe also weiter, sagte JPMorgan-Analystin Johanan. Bislang hätten die Investoren Letzteres stets abgeschüttelt und auf das Umsatzwachstum fokussiert. Ein Risiko stellten jedoch die verstärkten Bemühungen klassischer Händler dar, im Online-Geschäft besser Fuß zu fassen. Unter einem immer härteren Wettbewerb dürften die Margen leiden./bek/nas/das

