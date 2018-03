Bibby Financial Services feiert zehnjähriges Jubiläum in Deutschland

Düsseldorf, 01. März 2018 - Bibby Financial Services, einer der weltweit größten bankenunabhängigen Anbieter von internationalen Factoringlösungen und damit verbundenen Dienstleistungen ist mit dem heutigen Tag zehn Jahre in Deutschland aktiv. Am 1.3.2008 begann für das Unternehmen eine echte Erfolgsgeschichte.

Bibby gilt im Bereich der bankenunabhängigen Factoring-Lösungen bei kleineren und mittleren Unternehmen inzwischen als etablierter Marktteilnehmer. Die erfolgreiche Entwicklung schlug sich zuletzt auch in Rekordzahlen für Deutschland nieder. So konnte Bibby Financial Services das angekaufte Forderungsvolumen 2017 um 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern und wuchs damit zum dritten Mal im Folge um mindestens 28 Prozent. Die Kundenzahl legte im vergangenen Jahr um 13 Prozent zu.

Auch für 2018 geht Bibby Financial Services von einer positiven Marktentwicklung aus und setzt für Deutschland weiter auf Wachstum. So soll die bestehende Vertriebsniederlassung in Wiesbaden um einen weiteren Standort in Hamburg ergänzt werden. Darüber hinaus sind Investitionen in die Verbesserung der Online-Portale für Kunden und Vermittler sowie White Label-Partner geplant.

Andreas Dehlzeit, Geschäftsführer Markt der Bibby Financial Services GmbH: "Factoring hat auch in Deutschland die Nische verlassen und deutlich an Bedeutung gewonnen. Mit Stolz können wir sagen, dass auch wir daran einen großen Anteil hatten. Als Partner bei der Forderungsfinanzierung für kleinere und mittelständische Unternehmen möchten wir die Entwicklung auch in den nächsten Jahren maßgeblich mitgestalten."

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.bibbyfinancialservices.de

Über Bibby Financial Services Bibby Financial Services ist einer der weltweit größten bankenunabhängigen Anbieter von internationalen Factoringlösungen und damit verbundenen

Dienstleistungen. Mit einem Portfolio aus Full Service-, Inhouse- sowie Export-Factoring

unterstützt das Unternehmen mit weltweit über 1.300 Mitarbeitern in 43 eigenständigen Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Asien mehr als 10.000 Kunden. Rund 7.000 davon stammen aus dem Mittelstand (KMU), der Kernzielgruppe von Bibby Financial Services. Neben einer Verbesserung der Liquidität profitieren die Kunden von einer höheren finanziellen Flexibilität für weiteres Wachstum. Die Branchenschwerpunkte von Bibby Financial Services liegen in den Bereichen Personalwesen und -vermittlung, Transport und Logistik, Medizintechnik, industrielle Fertigung sowie exportorientierten Unternehmen. Bibby Financial Services ist ein Tochterunternehmen des vor über 200 Jahren in Liverpool gegründeten Familienunternehmens Bibby Line Group. Die deutsche Niederlassung mit Hauptsitz in Düsseldorf ist Mitglied im Deutschen Factoring-Verband e.V.

Kontakt Bibby Financial Services: Bibby Financial Services GmbH Tel.: 0211-520653-0 presse@bibbyfinancialservices.de Kontakt Agentur Hill + Knowlton: Philipp Schröter Tel: +49 69 973 62 70 philipp.schroeter@hkstrategies.com

