Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Delivery Hero mit "Outperform" und einem Kursziel von 44 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Essenslieferanten agierten im attraktivsten Teilbereich der europäischen Internetbranche, schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Favroten sind Delivery Hero bei größeren Chancen und höherem Risiko und Just Eat als ruhigere Alternative./ag/bek Datum der Analyse: 01.03.2018

