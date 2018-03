FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Verluste am deutschen Aktienmarkt haben sich am Donnerstag ausgeweitet. Der Dax büßte am späten Vormittag 1,34 Prozent auf 12269,71 Punkte ein und fiel erstmals seit einer Woche unter die Marke von 12 300 Punkten. Investoren trennten sich angesichts steigender Zinsen in den USA von Aktien.

Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets sprach von "Angst vor vier statt der bislang erwarteten drei Zinsanhebungen der Federal Reserve". Befeuert werden könnte diese Befürchtung am frühen Nachmittag, wenn in den USA Inflationsdaten für den Januar veröffentlicht werden. Diese gelten aus Sicht der US-Notenbank als wichtige Kennziffer für die Teuerung - und damit auch für die künftige Geldpolitik.

Auch für die Wall Street wurden derweil vor Börsenbeginn erneut Verluste prognostiziert, nachdem die Signale am Morgen noch auf eine Erholung der Kurse gestanden hatten. Am Vortag war der Dow Jones Industrial um 1,5 Prozent abgesackt./bek/das

