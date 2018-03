Wie das Unternehmen am 28. Februar bekanntgab, soll im Rahmen der Batteriezellen-Strategie das im Bereich der Lithium-Ionen-Technologie tätige Gemeinschaftsunternehmen Lithium Energy and Power beendet werden. Auch das zur Festkörperzell-Technologie forschende Tochterunternehmen, das 2015 zugekaufte US-Start-up Seeo, soll veräußert werden. Mit diesem Radikalschlag beendet Bosch sein ehrgeiziges Projekt, selbst zum Fertiger von Festkörperbatterien zu werden. Augrund ihrer deutlich höheren Energiedichte gilt es als ausgemacht, dass Festkörperzellbatterien die aktuelle Lithium-Ionen-Technologie langfristig in der E-Mobilität ablösen. Wäre Bosch nach einer bereits erfolgten dreistelligen Millioneninvestition in diesen Markt eingestiegen, wäre den aktuell dominierenden asiatischen Unternehmen ...

