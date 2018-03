FMW-Redaktion

Der weltweit größte Musikstreaming-Anbieter Spotify hat nun offiziell bekannt gegeben schon in Kürze an die New Yorker Börse gehen zu wollen. Und es gibt eine große Neuerung. Aber dazu später mehr in diesem Artikel. Erst mal ein paar Zahlen zum Unternehmen. 71 Millionen zahlende Abonnenten und 159 Millionen monatlich aktive User, das ist schon was. Und dann eine Verbreitung in 60 Ländern. Die Zahl der zahlenden User steige laut Spotify um 46% auf Jahresbasis.

Hier die offizielle Anmeldung bei der US-Börsenaufsicht SEC einzusehen.

Gemäß den hier gemachten Angaben hat das schwedische Unternehmen Spotify (Börsenkürzel "SPOT") in 2015 einen Umsatz von 2,37 Milliarden Dollar gemacht, in 2016 dann 3,6 Milliarden und in 2017 dann schon 4,99 Milliarden Dollar. Also haben wir hier eine klassische Wachstumsstory vorliegen. Und wie es sich gehört, macht man nette Verluste. Bei einem Brutto-Verlust in 2017 in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar war es nach Abzug von Sonderposten ein operativer Verlust von 461 Millionen Dollar (2016 noch -425 Millionen ...

