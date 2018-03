Der aktive globale Aktienfonds MainFirst Global Equities lässt den MSCI World Index über fünf Jahre um mehr als 50 Prozent hinter sich. Zum fünfjährigen Bestehen des Topsellers werfen wir einen Blick auf das Erfolgsrezept von MainFirst.Eine langjährige Erfolgshistorie ist zwar kein Indikator für zukünftiges Wachstum, sagt aber dennoch etwas über die Qualität des Fondsmanagements in der Vergangenheit aus. Der MainFirst Global Equities (ISIN: LU0864709349) hat Geburtstag und der fünfjährige Track-Record kann sich sehen lassen. Bereits 2017 belegte der Fonds Platz 1 in einer Untersuchung von Weltaktien-Fonds der Rating-Agentur Scope. Mit Investitionen in globale Unternehmen, die strukturelle Trends anführen und hohe Wachstumsraten verzeichnen, konnte der Fonds seit seiner Auflegung am 01.03.2013 eine Performance von 132 Prozent erzielen. Das sind 51 Prozent mehr als der MSCI World Index (in Euro). Zudem gehört der Fonds in seiner Kategorie zu den Topsellern der FondsDISCOUNT.de-Kunden. Ein weiterer Grund, sich genauer mit seiner Anlagestrategie zu befassen.

