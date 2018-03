SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--An den asiatischen Börsen hat sich am Donnerstag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Während die Kurse in Tokio und Sydney weiter nachgaben, wiesen die Börsen in China Kursgewinne aus. In Südkorea blieben die Märkte wegen eines Feiertags geschlossen.

"Die asiatischen Börsen haben den Löwenanteil ihrer Verluste während des Vormonats in der zweiten Hälfte wieder wettgemacht, aber eine wirklich nachhaltige Erholung bleibt unwahrscheinlich. Die meisten Indizes dürften zum Jahresende nur knapp über den aktuellen Ständen stehen", hieß es bei den Analysten von Capital Economics.

Der andauernde Rücksetzer an der Wall Street dämpfte in Tokio und auch in Sydney die Stimmung. Unter Druck standen Rohstoff- und Energiewerte. Zum einen waren die Ölpreise mit hohen US-Lagerbeständen unter Druck geraten, zum anderen drückte der tendenziell festere Dollar auf die Preise der Rohstoffe.

Caixin-Daten in China stützen

In China überwog vor der Sitzung des Nationalen Volkskongresses letztlich das Kaufinteresse, nachdem auch an den chinesischen Börsen zuvor Verluste verbucht worden waren. Das so genannte Parlament soll die Verfassung ändern und so die Macht der derzeitigen Führung dauerhaft zementieren. Der Schanghai-Composite gewann 0,5 Prozent auf 3.274 Punkte, der HSI in Hongkong rückte um 0,7 Prozent vor.

Die chinesische Industrie hatte im Februar erneut uneinheitliche Signale gesendet: Je nach Lesart hat sie sich etwas besser oder schwächer als im Vormonat entwickelt. Während der von der nationalen Statistikbehörde erhobene Einkaufsmanagerindex deutlich zurückging, zeigte der privat erhobene Caixin-Einkaufsmanagerindex einen leichten Anstieg der Aktivität.

Der von Caixin und Markit erhobene Index für das verarbeitende Gewerbe schob sich im vergangenen Monat auf ein Sechsmonatshoch. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel im Februar dagegen auf ein 19-Monatstief. Der Markt schaue aber mehr auf den Caixin, hieß es im Handel zur positiven Marktreaktion. Indes äußerten sich die Volkswirte von Standard Chartered optimistisch zum Wirtschaftsausblick der Sonderverwaltungs- und -wirtschaftszone Hongkong.

In Taipeh auf Taiwan erholte sich die Börse im Verlauf mit den übrigen chinesischen Handelsplätzen und schloss letztlich etwas leichter. Abschläge in den Sektoren Chemie, Energie und Halbleiter drückten den Taiex. Das Schwergewicht Taiwan Semi büßte 1,2 Prozent ein.

Tokio erneut sehr schwach

Besonders schwach im Markt lag erneut die japanische Börse, nachdem der Nikkei-225 bereits im Februar den schwächsten Monat seit Juni 2016 verbucht hatte. Der Nikkei ermäßigte sich um weitere 1,6 Prozent. Hier standen neben Rohstoffwerten auch Zykliker unter Druck, unter Führung von Kawasaki Heavy Industries, die 4,7 Prozent verloren. Grund waren Probleme bei Eisenbahnrädern der Hochgeschwindigkeitszüge, so dass nun Teile ausgetauscht werden müssen. Insgesamt seien 146 Shinkansen-Bauteile eingesetzt worden, bei denen die Dicke der Stahlträger, die die Räder mit dem Fahrwerk verbinden, unterhalb der Bestimmungen gelegen habe, so Kawasaki Heavy Industries.

Zusätzlicher Druck kam vom Devisenmarkt, wo der Yen deutlich zulegte. Der US-Dollar fiel auf 106,71 Yen nach einem Vortageshoch bei über 107,50 Yen. Ein steigender Yen verringert die Wettbewerbsfähigkeit der japanischen Exportwirtschaft. Die Sorge seien durch den US-Protektionismus noch verstärkt worden, hieß es in Tokio.

In Sydney ging es um 0,7 Prozent nach unten. Etwas auf die Stimmung drückte hier ein überraschender Rückgang der Investitionen. Verursacht wurde er allerdings nur von den großen Bergbaugesellschaften, das verarbeitende Gewerbe hatte mehr investiert. Trotzdem senkte die UBS die Wachstumsprognosen für Australien. Die Bank rechnet für das vierte Quartal noch mit einem BIP-Zuwachs von 0,5 Prozent nach 0,7 Prozent zuvor.

BHP verloren 1,3 und Rio Tinto, die allerdings ex Dividende gehandelt worden, 4,1 Prozent - auch belastet von gesunkenen Rohstoffpreisen. Oil Search büßten 4,5 Prozent ein, nachdem die UBS ihre Schätzungen nach einem Erdbeben auf Papua-Neuguinea gesenkt hatte.

In Indien profitierte der Markt zunächst von günstigen Konjunkturaussichten. Die Wachstumsprognosen sind nach starken Daten weiter nach oben geschraubt worden. Der Sensex drehte jedoch im Verlauf knapp ins Minus und zeigte sich im späten Geschäft knapp behauptet. Im vergangenen Quartal war die indische Volkswirtschaft um 7,2 Prozent gewachsen und damit stärker als die chinesische.

Unter den Einzelwerten fiel in der Region noch Sinotrans auf, deren Aktien in Hongkong um 5,3 Prozent auf den höchsten Stand seit annähernd vier Wochen kletterten. Die Transportgesellschaft meldete Fortschritte beim geplanten Listing von A-Aktien.

=== S&P/ASX 200 (Sydney) 5.973,30 -0,71% -1,51% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.724,47 -1,56% -4,57% 07:00 Kospi (Seoul) Feiertag Schanghai-Comp. 3.273,94 +0,45% -1,03% 08:00 Shenzhen A-Aktien 1.917,85 +1,23% -4,63% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 31.035,98 +0,65% +2,90% 09:00 Taiex (Taiwan) 10.785,79 -0,27% +1,34% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.508,56 -0,27% +4,04% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.860,86 +0,25% +3,31% 10:00 BSE (Mumbai) 34.157,02 -0,08% +1,02% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9.40 Uhr % YTD EUR/USD 1,2188 -0,1% 1,2194 1,2210 +1,4% EUR/JPY 130,12 +0,1% 130,05 130,86 -3,8% EUR/GBP 0,8869 +0,1% 0,8864 0,8794 -0,2% GBP/USD 1,3743 -0,1% 1,3757 1,3884 +1,7% USD/JPY 106,75 +0,1% 106,65 107,17 -5,2% USD/KRW 1084,47 -0,2% 1086,22 1083,17 +1,6% USD/CNY 6,3468 +0,2% 6,3310 6,3310 -2,5% USD/CNH 6,3494 +0,3% 6,3320 6,3272 -2,5% USD/HKD 7,8271 +0,0% 7,8254 7,8295 +0,2% AUD/USD 0,7725 -0,4% 0,7758 0,7806 -1,2% NZD/USD 0,7210 +0,1% 0,7205 0,7235 +1,6% Bitcoin BTC/USD 9.877,09 -0,76 9.877,09 9.877,09 -31,24 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,70 61,64 +0,1% 0,06 +2,2% Brent/ICE 64,90 64,73 +0,3% 0,17 -1,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.310,79 1.318,15 -0,6% -7,36 +0,6% Silber (Spot) 16,30 16,42 -0,7% -0,12 -3,8% Platin (Spot) 972,05 985,50 -1,4% -13,45 +4,6% Kupfer-Future 3,09 3,11 -0,6% -0,02 -6,4% ===

