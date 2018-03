Tokio/Hamburg (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren,



am 11. März jährt sich die Reaktorexplosion von Fukushima zum siebten Mal. Die japanische Regierung fördert seit einem Jahr die Rückkehr der durch die Strahlung vertriebenen Menschen in ihre Häuser in den besonders belasteten Gebieten von Iitate und Namie. Der Betreiber des Reaktors Tepco muss daher weniger Schadenersatz zahlen. Künftig sollen weitere verstrahlte Dörfer und Städte freigeben werden.



Greenpeace hat während der vergangenen Monate die vor einem Jahr freigegebenen Gebiete untersucht. Vor Ort hat Heinz Smital, Atomphysiker von Greenpeace, inner- und außerhalb von Gebäuden Radioaktivität gemessen und dabei unzulässig hohe Werte festgestellt. Den englischen Report finden Sie hier: http://bit.ly/2CKZLjD



Vor der UN-Menschenrechtskommission läuft derzeit ein Verfahren gegen die japanische Regierung, wegen Gefährdung der Bevölkerung. Die Regierung wird am 16.3.2018 erstmals zu den Vorwürfen Stellung nehmen.



Für Fragen wenden Sie sich bitte an:



Heinz Smital, Atomphysiker von Greenpeace, Tel. 0171-8780803



Fotos von den Messungen erhalten Sie unter: 040-30618377 Videomaterial unter: 040-30618375



Mit freundlichen Grüßen,



Björn Jettka,



(Pressesprecher, Tel. 0171-8780778)



OTS: Greenpeace e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6343 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6343.rss2