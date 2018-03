Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Freenet nach Zahlen von 38,50 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Mobilfunkunternehmen habe starke Ergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt und die Jahresziele erreicht, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick sei in Ordnung. Er passte seine Steuerschätzungen aber etwas nach oben an./ag/zb Datum der Analyse: 01.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0034 2018-03-01/11:07

ISIN: DE000A0Z2ZZ5