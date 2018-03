Der DAX-Konzern Beiersdorf konnte seinen Umsatz von 6,75 Mrd. Euro um 4,5 Prozent auf 7,1 Mrd. Euro steigern. Dabei entwickelte sich besonders der Unternehmensbereich Consumer sehr stark, in dem der Umsatz organisch um 4,7 Prozent gesteigert werden konnte. Das EBIT des Konzerns verbesserte sich von 1,02 Mrd. Euro im Vorjahr auf 1,09 Mrd. Euro. Die EBIT-Umsatzrendite stieg auf 15,4 Prozent - im Vorjahr waren es noch 15,0 Prozent. Der Jahresüberschuss nahm von 727 Mio. Euro aber um 5,3 Prozent auf 689 Mio. Euro ab. Besonders Wechselkurseffekte und Wertverluste bei Finanzanlagen schlugen sich negativ nieder. Beiersdorf wird seinen Aktionären eine unveränderte Dividende in Höhe von 0,70 Euro ausbezahlen, wie das Unternehmen am Donnerstag berichtet.

Technisch war die Aktie mit dem letzten Rekordhoch bei 102,00 Euro aus Dezember 2017 bereits maximal ausgereizt. ...

